Polis fuhuş çetesini yakalamak için kılıktan kılığa girmiş

ADANA'da tuzaklarına düşürdükleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran 5'i kadın, 19 kişilik çeteyi çökerten polis ekiplerinin, şüphelileri yakalamak için doktor, temizlik görevlisi, telekomünikasyon çalışanı kılığına girdikleri ortaya çıktı.

Polis fuhuş çetesini yakalamak için kılıktan kılığa girmiş

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi. Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 17 adrese şafakla birlikte baskın düzenleyen ekipler, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı.

16
Polis fuhuş çetesini yakalamak için kılıktan kılığa girmiş

KAÇMAK İSTEYENLERİ TEHDİT ETMİŞLER: Şüphelilerin, otel, motel ve kamping kabinlerinde fuhuş yaptırdıkları kadınlardan kaçmak isteyeni de ölümle tehdit ettikleri belirlendi. Fuhuş için, Adana'nın deniz kıyısında bulunan ilçesi Karataş'ı seçen şüphelilerin, gelen müşterilerden 150 lira otel, 150 lira da birlikte olacakları kadın için para aldıklarını saptandı. Polis, eğlence tesislerine gelen erkeklere kadın ayarlandığını, bu kadınların '1-2-3-4-5' numaralı deniz manzaralı kabinlere götürülüp, fuhşa zorlandığını tespit etti.

26
Polis fuhuş çetesini yakalamak için kılıktan kılığa girmiş

ŞİFRE: 'TEMİZLİKÇİ': Operasyonun ardından polis, şüphelilerin telefon dinlemelerinde yakalanmamak şifreli mesajlarla görüştüğünü ortaya çıkardı. Çete üyelerinin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri belirlendi.

36
Polis fuhuş çetesini yakalamak için kılıktan kılığa girmiş

SAĞLIK TARAMASINA GELEN DOKTOR OLDULAR: Polisin, çeteyi yakalamak için kılıktan kılığa girdiği ifade edildi. Tesislere, tatilci çift rolünde giden, belediyenin temizlik görevlisi, telekomünikasyon çalışanı ve nüfus görevlisi kılığına giren polisin, kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete üyelerini adım adım takip ettiği belirtildi. Sivil polislerin ayrıca beyaz önlük giyip gezici doktor olduğu ve bu şekilde kamping alanlarına gelip araştırma ve inceleme yaptığı da ortaya çıktı.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro