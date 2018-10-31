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Polis ehliyetsiz sürücüyü 100 kilometre kovaladı

Polis ehliyetsiz sürücüyü 100 kilometre kovaladı

KONYA'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, 100 kilometre süren kovalamacanın ardından, kent merkezine girişte, yol kapatılarak durdurulabildi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 11:11 - Güncelleme: 31-10-2018 11:11

Ilgın ilçesinde yol kontrolü yapan trafik polisleri, 42 NS 665 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Konya-Afyonkarahisar yolunda hızla seyreden ve yol boyunca ekiplerin ikazlarına aldırış etmeyen otomobildeki iki kişinin yakalanması için kent merkezine girişte yol trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 100 kilometre boyunca devam eden kovalamaca sonunda durdurulan aracın sürücüsü Mehmet Ç. ve yanında bulunan arkadaşı Mevlüt K. yakalandı.

Mevlüt K. kendisine kelepçe takmaya çalışan polislere, "Ben terörist miyim neden kelepçe takıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

EHLİYETSİZ ÇIKTI: İncelemeler sonunda sürücü Mehmet Ç'nin, ehliyetinin olmadığı belirlendi. Trafik ekiplerince sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 5 bin lira idari para cezası kesildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 31 Ekim 2018 11:30 ha ayı madem töröristmiyim neden kelepçe takıyorsunuz diyorsun kaçma o zaman kaçarken birinin ölümüne sebep olabilirdin kendin ölsen neyse

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