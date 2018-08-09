Polis düğünü bastı: Damat cezaevine gelin evine

Gözaltına alınan Yunus Y.'ye daha önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapıldığı, bu suçla ilgili açılan soruşturma kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan damat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan damat, düğün yapacağını ve kına için girdiği konvoydan alındığını ifade ederek, düğününü yapmak için izin istedi. Yunus Y.’nin bu isteğini reddeden hakim, sanığın cezaevine gönderilmesine karar verdi.

