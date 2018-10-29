Polis dolandırıcıyı Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına aldı!

Hatice Kılıç (63) internetten tanıştığı 45 yaşında olduğunu iddia eden adama önce aşık oldu, sonra 30 bin lira kaptırdı. Başına gelen talihsiz olayları geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da anlatan Hatice Kılıç'ın elindeki fotoğraftan, kendisini subay Metehan Altun olarak tanıtan kişinin, aslında Kuşadası Belediyesinde bir temizlik görevlisi olarak çalışan İlyas Çelik (32) olduğu ortaya çıktı.

Hatice Kılıç'ı dolandıran İlyas Çelik, yalan söyleyerek dolandırdığını itiraf ederek, "Taksitle borcumu ödeyeceğim. Burada Hatice Hanım ve ailem mağdur. Yapmamam gerekiyordu, hatalıyım kabul ediyorum" ifadesini kullandı.

Emniyet ekipleri program sonrasında ATV stüdyolarına giderek İlyas Çelik'i gözaltına aldı.

NELER OLMUŞTU?

63 yaşındaki Hatice Kılıç, internette tanıyıp aşık olduğu 45 yaşındaki adama 30 bin TL'sini kaptırınca soluğu Esra Erol'un programında aldı. Aşık olduğu 45 yaşındaki adama 30 bin TL'sini kaptıran 63 yaşındaki Hatice Kılıç, başından geçenleri canlı yayında Esra Erol'a anlatmıştı.

Esra Erol, 63 yaşındaki Hatice Kılıç'ın aşkı İlyas Çelik'i buldu ve çalıştığı yeri canlı yayında açıklamıştı.