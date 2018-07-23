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Polis bile şok oldu! Bakın Adnan Oktar için ne yapmış

Polis bile şok oldu! Bakın Adnan Oktar için ne yapmış

Operasyonda gözaltına alınıp sorgulanan M.K. isimli kadının, 22 yıl önce yapı içerisindeki ilişkiden bir erkek çocuk dünyaya getirdiği ortaya çıktı. Ailesi Adnan Oktar ve grubuna karşı olan M.K.’nın, oğlunu 7 yaşında terk edip örgütteki görevini sürdürdüğü ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 09:03 - Güncelleme: 23-07-2018 09:03

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri, sapkın yapı hakkında önemli bilgiler veriyor.

M.K isimli şüpheli kadının 22 yıl önce yapı içerisindeki iğrenç ve sapkın ilişkiden bir erkek çocuk dünyaya getirdiği, çocuğunu annesine teslim ederek örgüt içerisindeki faaliyetini sürdürdüğü ortaya çıktı.

İKİNCİ SEFER TANIDI
Operasyonun ardından emniyette sorgulanan M.K’ye çocuğunun şimdiki fotoğrafı gösterildi. Şüpheli kadın, fotoğraftaki kişiyi tanımadığını söyledi. Daha sonra M.K’ye çocuğun 7 yaşında çekilmiş bir fotoğrafı gösterildi. Yıllardır görmediği oğlunu bu defa tanıyan M.K., “Bu benim oğlum A.” dedi.

7 YAŞINDAYKEN BIRAKTI
Bir kez daha şoka uğrayan polis, şüpheli kadının, oğlunu Adnan Oktar yapılanması uğruna terk edip bir daha da hiç görmediğini öğrendi. İddiaya göre, M.K’nin ailesi, Adnan Oktar’a ve yapılanmasına karşıydı. M.K. da öz oğlunu annesine terk etti.

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