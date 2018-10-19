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'İstihbarata belge taşıyorum' dedi araçtan çıkan şok etti!

'İstihbarata belge taşıyorum' dedi araçtan çıkan şok etti!

Polis memuru Murat K.’nın "istihbarata ait belge taşıyorum" dediği çakar takılı araçta yapılan aramada 350 bin TL değerinde 8 bin 360 karton kaçak sigara ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 08:49 - Güncelleme: 19-10-2018 09:40

AKSARAY ve Kırşehir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araçlarla ilgili araştırma yapıyordu. Ekipler, uygulama noktasında  06 AEG 446 plakalı çakarlı aracı şüphe üzerine durdurdu.

İSTİHBARATA BELGE TAŞIYORUM... Aracı kullanan kişi adının Fatih D. olduğunu söylerken, yan koltukta oturan kişi ise adının Murat K. olduğunu, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalıştığını ve istihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürdüğünü söyledi.

KORUMA ŞUBE POLİSİ... Uygulama noktasındaki polisler Murat K'nın kimliğini alarak personel kayıtlarından nerede çalıştığını inceledi. Murat K'nın İstihbarat Daire'de çalışmadığını, Ankara Koruma Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olduğunu belirledi.

350 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA... Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle araçta inceleme yapıldı. Yapılan aramada, 350 bin TL değerinde 8 bin 360 karton sigara bulundu. Fatih D'nin üzerinden ruhsatsız tabanca çıkarken, Murat K'nın beylik tabancasına el konuldu.

SAHTE PLAKALAR SAHTE ARAÇ GİRİŞ KARTLARI... Araç içinde 3 çift sahte plaka, 4 adet il belirtilmemiş mühür ve ıslak imzalı araç giriş kartı, Hakkari Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu adı ile düzenlenmiş 2’ si kapı üzerinde takılı 2’si araç içerisinde olmak üzere 4 adet sahte imzalı ve mühürlü belgeler, 1 adet araca takılı vaziyette çakar lamba ve polis sireni ve 8 adet flash bellek ele geçti.

Fatih D. ve Murat K. hakkında, “ 5607 SKM-6136 SKM-Resmi belgede sahtecilik “ suçlarından soruşturma başlatılırken, sigara kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu. Fatih D. ve Murat K'nın Aksaray KOM Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındığı bildirildi.

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