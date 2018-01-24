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Polis aracına hatalı park cezası kesildi

Polis aracına hatalı park cezası kesildi

Bilecik'te yaya geçidine park eden polis aracına, trafik ekiplerince 108 lira para cezası uygulandı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 21:45 - Güncelleme: 24-01-2018 21:45

Bilecik'te yaya geçidine park eden resmi polis aracına, trafik ekiplerince 108 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ait resmi aracın Atatürk Bulvarı Kamyoncular Kooperatifi mevkisindeki yaya geçidine park edildiğini fark eden trafik ekipleri, para cezası uyguladı.

Ekipler tarafından söz konusu aracın plakasına 108 lira para cezası yazıldı.

Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuralların herkes için geçerli olduğunu belirterek, "Kural ihlalini kendi ekiplerimiz bile yapsa gereken yasal işlem her zaman yapılacaktır." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 25 Ocak 2018 00:36 Adliye sarayinin onune Kaymakamin arabasi park ediliyor ona neden ceza yazilmiyor? Yer Cayiralan Yozgat

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