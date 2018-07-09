Polis aracı şehit kardeşine sünnet arabası oldu!

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis aracı, 2 yıl önce Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Mustafa Altınel'in kardeşine sünnet arabası oldu.

Polis aracı şehit kardeşine sünnet arabası oldu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 10 Temmuz 2016'da askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin, döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Altınel'in 9 yaşındaki kardeşi Kadir Altınel'in sünnet düğünü, Tavşanlı ilçesinde yapıldı.

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Polis aracı şehit kardeşine sünnet arabası oldu!

Ailenin ve küçük Kadir'in isteği üzerine, ilçedeki bir polis aracı süslenerek sünnet arabası oldu. Bazı polis araçlarının katıldığı konvoyla ilçede tur atan sünnet konvoyu, düğünün yapılacağı salona gitti.

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Polis aracı şehit kardeşine sünnet arabası oldu!

Şehidin annesi Hatice Altınel, emniyet mensuplarına teşekkür ederek, "Keşke şehidim kardeşinin bu mutlu gününü görebilseydi. Keşke burada olsaydı" dedi.

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Polis aracı şehit kardeşine sünnet arabası oldu!

Sünnet törenin AK Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek, Cevizdere Şehitleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

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