Polis arabanın kapısını açınca gözlerine inanamadı çaldıkları şeye bakın

ANTALYA'da polis kovalamaca sonucunda yakaladığı araçtan çıkanlarla şaşkına döndü. Hem aracı hem de bakın neyi çalmışlardı.

Polis arabanın kapısını açınca gözlerine inanamadı çaldıkları şeye bakın

ANTALYA'daki olay saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1195 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya polisi, Duraliler Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde içinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

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Polis arabanın kapısını açınca gözlerine inanamadı çaldıkları şeye bakın

Polisin ‘dur' ihtarına uymayan şüpheliler kent merkezine doğru hızla kaçmaya başladı. Takibe geçen polis tüm kavşaklar ve güzergah üzerinde önlem aldı. Gazi Bulvarı üzerinden Yeşildere Mahallesi, Hal kavşağına kadar kovalanan araç bir türlü polisin ‘dur' ikazlarına uymadı.

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Polis arabanın kapısını açınca gözlerine inanamadı çaldıkları şeye bakın

Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ara sokaklara giren araç Doğuyaka Mahallesi'nde girdiği bir çıkmaz sokakta durdu. Araçtan inen şüpheliler kaçmaya çalışırken Yunus ve Asayiş timleri tarafından yakalandı. Ticari araçta yapılan aramada koltuk ve bagajda 5 adet koyun ele geçirildi.

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Polis arabanın kapısını açınca gözlerine inanamadı çaldıkları şeye bakın

Araçta takılı bulunan plakanın çalıntı olduğu belirlenirken, aramada birkaç adet başka plaka olduğu görüldü. Aracı kullanan Zeki Ş. ve beraberindeki Tarık Ş., Gülseren Ş., Nurhayat Y. ve Gülden Y. gözaltına alındı.

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