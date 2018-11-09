Polis arabanın kapısını açınca gözlerine inanamadı çaldıkları şeye bakın

Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ara sokaklara giren araç Doğuyaka Mahallesi'nde girdiği bir çıkmaz sokakta durdu. Araçtan inen şüpheliler kaçmaya çalışırken Yunus ve Asayiş timleri tarafından yakalandı. Ticari araçta yapılan aramada koltuk ve bagajda 5 adet koyun ele geçirildi.