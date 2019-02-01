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Polis annelere sitem etti: Korkulacak insanlar değiliz

Polis annelere sitem etti: Korkulacak insanlar değiliz

İSTANBUL Bağcılar’da annelerle bir araya gelen polisler sitem etti. Polislerin korkutmak için kullanılmasının yanlış olduğunu aktaran polis ekipleri, çocuklara kendilerinin daha iyi anlatılması gerektiğini aktardı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 16:45 - Güncelleme: 01-02-2019 16:45

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince gençlerin suç ve suçtan korunmalarına yönelik ebeveynlerin bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir güvenlik semineri düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa anneler yoğun ilgi gösterdi.

Toplum destekli polisler, internet ile sosyal medyanın güvenli kullanımından yanlış arkadaş seçimine kadar çocukların dikkat etmesi gerektiği konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnternette çocukları büyük tehlikelerin beklediğini belirten emniyet yetkilileri odasın çekilip internette zama geçiren çocukların büyük bir tehlikede olduğunu söyledi.

İnternette büyük tehlikelerin olduğunu belirten polisler "Ayağımızın altında kalabalık etmesinler diye çok büyük baştan savma yapıyoruz. Bunu yaparken çocuğumuzu büyük tehlikelere yönlendiriyoruz. İnternet büyük bir suç deryası" dedi.

HİSSETTİRMEDEN TAKİP EDİN
Tehlikeli oyunlara dikkat çeken polisler şu ifadeleri kullandı: "Eğer çocuklarınız internet kullanıyorsa kesinlikle ortak alanda kullansınlar. Sizin görebileceğiniz bir yerde interneti kullanmasını sağlayın. Çocuğunuzun sosyal medyasını gözetim altında tutun. Beğendiği sayfaları, takipçilerini inceleyin. Ama çocuğunuza onu takip ettiğinizi hissettirmeyin. Annem babam beni takip ediyor dememesin. Onun haberi olmadan yapın” 

POLİS İLE KORKUTMAYIN
Polisler, kendilerinin korkulacak insanlar olmadığını annelere aktarırken; çocuklara da kendilerinin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Çocukların bir olay karşısında polislere gönül rahatlığı ile başvurması için sevginin önemli bir etken olduğunu vurgulayan yetkililer, şu ifadeleri kullandı: “Önemli bir konu var. Çocuğunuzu kesinlikle polisle korkutmayın. Çocuğunuz yaramazlık yaptığı zaman ‘seni polise veririm’ demeyin. Polise saygı zoraki olabiliyor ama sevgi her zaman eksik kalıyor. İleride çocuklar kötü bir olay yaşadıklarında veya bir sorunla karşılaştıklarında polise gitmiyor. Korkutmayın ki çocuklar polisin yanına rahatlıkla gelebilsin” diye konuştular.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • d21 01 Şubat 2019 17:16 ölümüm bu güzelin eilinden olsun. bütün cephaneyi yüreğime patlattsın... çok güzelsin be

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