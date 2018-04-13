Polen alerjisine dikkat!

Doç Dr. Özgür Karacan, bahar aylarında sıkça görülen alerjik hastalıklardan korunma ve tedavi yollarına değindi.

Polen alerjisine dikkat!

POLEN VE ALERJİK REAKSİYONLAR: Bahar dönemi atmosferde polen adı verilen, bitkilerde üremeyi sağlayan, gözle görülmeyen yapılar bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Karacan, "Polenler, ağaçlardan, yabani otlardan, çayır, çimen örtüsünden, hububat ekim alanlarından kaynaklanabilir ve havaya karıştıkları yerden kilometrelerce uzağa rüzgar ve hava hareketleri ile taşınabilir. Duyarlı bireyde solunum yolu ile burun mukozası, gözlerde konjunktiva tabakası, akciğerde bronş epiteli denilen anatomik alanlarda birikir ve alerjik reaksiyonlara yol açar.

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Polen alerjisine dikkat!

Polen ilişkili bahar alerjilerinde, polenin etki ettiği yere bağlı olarak kişide gözlerde yanma, sulanma, kaşınma ve kızarma, burunda hapşırma, burun akıntısı, tıkanıklık ve kaşınma, alt solunum yollarında ise kuru öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunuma neden olabilir. Bahar dönemi alerjik hastalıkları kolaylıkla nezle, grip, bronşit gibi enfeksiyon hastalıkları ile karıştırılabilir" dedi. Alerjik bireylerde genellikle ailede (anne, baba, kardeşler) alerjik hastalık öyküsü olduğunu kaydeden Doç Dr. Özgür Karacan, alerjik hastalıkların tanısı için, hekimin gerekli görmesi durumunda cilt testi, kan testi veya yama testi denilen testler yapılarak bireyin hangi maddelere karşı alerjisi olduğu saptanabileceğini bildirdi.

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Polen alerjisine dikkat!

AŞI YAPILABİLİR: "Halk arasında aşı tedavisi olarak bilinen immünoterapinin günümüzde dil altı damla, tablet veya deri altı enjeksiyon şeklinde kullanım farklı kullanım yolları vardır. Tedavi süresi en az iki yıldır. Her alerjik birey aşı tedavisine uygun değildir. Aşı tedavisinden iyi sonuç alabilmek için öncelikle kişideki alerjinin kesin olarak saptanabilmiş olması ve saptanan alerjik duruma uygun etkili bir aşının kullanımda olması gereklidir. Çok maddeye karşı alerjisi saptanan bireylerde etkili bir aşı tedavisi uygulayabilmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.


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Polen alerjisine dikkat!

İLAÇ TEDAVİSİ: Aşı tedavisine uygun olmayan bireylerde ise yakınmaları kontrol altına alabilmek için ilaç tedavileri uygulandığını belirterek, "Bu tedaviler ile alerjik bireyin mevsim boyunca, yakınmaları durdurularak yaşam kalitesi korunmuş olur. Tek veya birden fazla ilaçla yapılan tedavilere uzman bir hekimin karar vermesi , kişiye tedaviyi doğru süre ve dozlarda uygulayabilmesi için eğitim vermesi önemlidir" şeklinde konuştu.

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