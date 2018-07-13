Plazadaki sır ölüm aydınlandı! Korkunç gerçek otopsiden çıktı

ANKARA’da lüks bir plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çet’in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, daha önce intihar ettiği iddia edilen Şule Çet’in ölümünden önce ilişkiye zorlandığına dair bulgulara rastlandığı belirtildi.

Plazadaki sır ölüm aydınlandı! Korkunç gerçek otopsiden çıktı

Ankara Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, yanında çalıştığı Çağatay A. ile 28 Mayıs tarihinde buluştuğu Çağatay A.’ya ait Çankaya ilçesindeki bir plazanın 20. katındaki ofisten gece saat 04.00’da düşerek ölmüştü. Başlatılan soruşturmanın seyri, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporuyla değişti.

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Plazadaki sır ölüm aydınlandı! Korkunç gerçek otopsiden çıktı

TIRNAK ALTINDA ŞÜPHELİNİN DNA’SINA RASTLANDI: Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Şule Çet’in ölümünden önce ters ilişkiye zorlandığına dair bulgular yer aldı. Ayrıca Çet’in 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait dokular (deri kalıntısı) ve DNA bulguları tespit edildi. Şule Çet’in kanında “Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde” ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlandı. Erkeğe ait doku örnekleri ve DNA bulgularının ise Çağatay A.’ya ait olduğu belirlendi.

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Plazadaki sır ölüm aydınlandı! Korkunç gerçek otopsiden çıktı

PARMAK İZİ ÇALIŞMASI YAPILDI: Şule Çet’in düştüğü ofisteki 25 ayrı noktada da parmak izi çalışması yapıldı. Yapılan kriminal incelemenin ardından soruşturma dosyasına gönderilen Olay Yeri İnceleme Raporu’nda Çet’in 3 farklı yerde (bir gazoz kapağında, çalışma ofisi masasında ve sehpada) parmak izi belirlendi. Çet’in düştüğü 1.20 santimlik pencerenin camında, pervazında ve çerçevesinde ise genç kadına ait parmak izi tespit edilemedi.

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Plazadaki sır ölüm aydınlandı! Korkunç gerçek otopsiden çıktı

‘ATLAYACAK BİRİ PENCERENİN KENARINDAN TUTMAZ MI’: Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Çet’in öldürüldüğünü savunarak, “İlk günden intihar etmediğini söyledik. O geceki yazışmalar, attığı mesajlar da bunu gösteriyordu. Otopsi raporu her şeyi ortaya çıkardı. Ters ilişkiye zorlanmış, bu şekilde tecavüze uğramış. Düştüğü pencerede parmak izi tespit edilememiş. Atlayacak biri pencerenin kenarından tutmaz mı? Bu kız balıklama atlamadığına göre demek ki ya öldürülüp öyle atıldı ya da baygın haldeyken atıldı” iddialarında bulundu.

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