  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

PlayStation’a meyve etiketi yapıştırdı 9 euroya sahibi oldu

PlayStation’a meyve etiketi yapıştırdı 9 euroya sahibi oldu

FRANSA'nın Nice kentinde bir genç, PlayStation 4'e meyve etiketi yapıştırdı. Self servis kasaya yönelen genç 340 euroluk PlaySatation'u komik bir fiyata satın alıp marketten çıktı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 01-02-2019 15:17 - Güncelleme: 01-02-2019 15:17

Fransa'nın L'Est Republicain haber sitesinde yer alan haberde sadece Adel ismiyle anılan 19 yaşındaki genç, 340 euro değerindeki PlayStation 4'e meyve tartısı etiketi yapıştırarak self servis kasasında sadece 9 euro ödedi.

Ardından, kendisine tren bileti satın alabilmek için cihazı 100 euro'ya bir başkasına sattı. Aynı şeyi ikinci kez yapmaya çalışan Adel suçüstü yakalandı. Hakkında dava açılıp mahkemeye gitmeyince gıyabında 4 ay ertelemeli hapis cezası verildi.

Cihazın self servis kasasından sorunsuz geçmesi için doğru ağırlığa denk düşen bir etiket yapıştırmak gerekiyordu. Aksi halde otomat terazisi ile eşyanın barkodu uyuşmadığında ödeme aşamasına geçilemezdi.

Adel'in bu sorunu, PlayStation 4'ü meyve terazisinde tartıp fiyat etiketini paketin üstüne yapıştırarak çözdüğü sanılıyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN PlayStation’a meyve etiketi yapıştırdı 9 euroya sahibi oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro