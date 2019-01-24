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Playstation 5'in özellikleri açıklandı! 2020 yılına damga vuracak

Playstation 5'in özellikleri açıklandı! 2020 yılına damga vuracak

2020 yılında çıkması beklenen PS5 hakkında güçlü tahminleriyle bilinen bir twitter hesabı, yeni cihazın özelliklerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 08:45 - Güncelleme: 24-01-2019 08:45

2020 yılında Xbox ile Playstation'ın yarışı nefesleri kesecek gibi görünüyor. Xbox'ın 2'si ve Playstation'ın 5'inden hangisinin daha çok beğenileceği merak konusu olurken bir twitter hesabı, PS5'in özelliklerini duyurdu.

Buna göre PS5’in çipleri, AMD’nin ‘Gonzalo’ kod adlı yeni nesil işlemcilerinden olacak. Cihazda, PS4 Pro gibi 8 çekirdekli işlemci bulunacak. Bu işlemciler muhtemelen yeni nesil AMD Zen 2 mimarisine sahip olacak. İşlemcilerin en kötü ihtimalle Zen+ mimarisine sahip olması bekleniyor.

PS5, PS4 Pro’dan çok daha üst düzey performansa sahip olacak. İşlemcilerin hızı ise 3.2 GHz civarında olacak.

Grafik işlemcisinin en az 1GHz hızında olacağı iddia edilirken, AMD’nin yeni geliştirdiği Navi mimarisini bu cihazda kullanıp kullanmayacakları henüz bilinmiyor.

Hem Xbox 2 hem de PS5, 2020 yılındaki E3 fuarında tanıtılacak. Xbox’ın bu yıl içinde yayıncılık için özel bir cihaz piyasaya süreceği de söyleniyor.

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