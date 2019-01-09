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PlayStation 4 son beş yılda rekor kırdı! İşte satış rakamları

PlayStation 4 son beş yılda rekor kırdı! İşte satış rakamları

Sony Interactive Entertainment (SIE),2013 yılı sonunda çıkan PlayStation 4’ün (PS4), 2018 yılı sonuna kadar toplam 91.6 milyon sattığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 03:36 - Güncelleme: 09-01-2019 03:36

Sony Interactive Entertainment (SIE),PlayStation 4’ün (PS4) satış rakamları ile ilgili güncel verileri paylaştı. Buna göre 31 Aralık 2018 itibariyle PlayStation 4, tüm dünyada 91.6 milyon adetlik satış rakamını aştı.

2013 yılı sonunda satışa sunulan PS4, son 5 yılda 100 milyona yakın satış rakamına ulaşırken, pazarda halen gelmiş geçmiş en yüksek satışa imza atan oyun konsolu ünvanı, 2000 yılında piyasaya giren ve toplamda 157 milyonluk satışa ulaşan PlayStation 2’ye (PS) ait.

19 Kasım 2018 ile 31 Aralık 2018 dönemini kapsayan 2018 tatil sezonunda dünya çapında 5.6 milyondan fazla PS4 satıldı.
2018 tatil sezonu boyunca 50.7 milyonu geçen PS4 oyunu satışları 31 Aralık 2018 itibariyle dünya çapında toplam 876 milyona ulaşmış oldu.

Sony ayrıca 2018 Eylül ayında piyasaya çıkan Marvel’s Spider-Man oyununun, 25 Kasım 2018 itibarıyla dünya çapında 9 milyondan fazla satışı geçtiğini de duyurdu.

PSN, 90 MİLYONU BULDU: PS4’ün dünya çapında ulaştığı 91.6 milyonluk satış adedini değerlendiren Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO’su John Kodera, şunları söyledi:

“Tatil sezonu boyunca bizi destekleyen tüm hayranlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca aylık aktif PlayStation Network (PSN) kullanıcı sayısının Kasım 2018 itibarıyla 90 milyona ulaştığını belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıl, sadece PS4’te yaşanabilecek, geliştirilmiş deneyime sahip merakla beklenen oyun gamını hayranlarımızın beğenisine sunacağız. Bir sonraki PS4 hedeflerine kadar SIE olarak, en iyi interaktif eğlence deneyimini dünyaya sunma konusunda platformumuz geliştirmeye devam edeceğiz.”

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