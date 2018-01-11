Playboy'a kapak olmuştu! Türk kızı bir ilk peşinde

Almanya'da yaşayan Türk kökenli aktris ve fotomodel Sıla Şahin'den sonra ikinci kez bir Türk kızı Playboy'a kapak oldu. Aslen Lübnan'lı olan Elif Çelik, 15 Aralık 1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 16 yaşına kadar bale yapan, özgürlüğüne düşkün Elif Çelik'in bir hayali vardı o da 'Playboy kızı' olmak. Diyarbakır doğumlu Elif Çelik, Playboy'un pek çok edisyonunda yer aldı. Bu hayalini gerçekleştiren Elif Çelik, artık tüm dünyaca tanınan ünlü bir model. Çelik, Playboy yolculuğunu ve Hugh Hefner ile olan diyaloğunu anlatırken, Miss Bum Bum yarışmasına katılacağını da belirtti. İşte Habertürk'e konuşan Elif Çelik'in bilinmeyen hayatı...
Bize kendinden biraz bahsedebilir misin?
"Diyarbakır doğumluyum. Beş kardeşiz. 30 yaşına yeni girdim."
Diyarbakır'dan Playboy'a yolculuğun nasıl başladı?
"Playboy’a başvurum e-mail atarak oldu. Bir yıl sonra geri dönüş yaptılar. Los Angeles'a davet ettiler. Casting'e girdim ve seçildim. Seçildikten 7 ay sonra Playboy Slovakya'ya kapak yapmak istediler ve teklifi kabul ettim. Sonra Playboy Meksika'dan teklif aldım. Şu anda zaten onların Playmate'iyim onlarla sözleşmem var..."
Slovakya ve Meksika dışında başka edisyonlarda yer aldın mı?
"Hırvatistan, Slovenya, İsviçre, İsveç, Güney Afrika, Venezuela, Brezilya ve Filipinler..."
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