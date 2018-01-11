Playboy'a kapak olmuştu! Türk kızı bir ilk peşinde

Almanya'da yaşayan Türk kökenli aktris ve fotomodel Sıla Şahin'den sonra ikinci kez bir Türk kızı Playboy'a kapak oldu. Aslen Lübnan'lı olan Elif Çelik, 15 Aralık 1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 16 yaşına kadar bale yapan, özgürlüğüne düşkün Elif Çelik'in bir hayali vardı o da 'Playboy kızı' olmak. Diyarbakır doğumlu Elif Çelik, Playboy'un pek çok edisyonunda yer aldı. Bu hayalini gerçekleştiren Elif Çelik, artık tüm dünyaca tanınan ünlü bir model. Çelik, Playboy yolculuğunu ve Hugh Hefner ile olan diyaloğunu anlatırken, Miss Bum Bum yarışmasına katılacağını da belirtti. İşte Habertürk'e konuşan Elif Çelik'in bilinmeyen hayatı...