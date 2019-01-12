Plastik poşet bizde 25 kuruş o ülkede hapis cezası var

Ücretli plastik poşet uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle başladı. Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede plastik poşet kullanımına yönelik düzenleme bulunuyor. Bunlar içinde hapis ve yüklü para cezası verenler bile var.

Plastik poşet bizde 25 kuruş o ülkede hapis cezası var

Ücretli plastik poşet uygulamasına vatandaş henüz alışamadı. Çevreyi koruma adına getirilen düzenlemede bazı sorunlar yaşansa da plastik poşet kullanımında azalma ciddi şekilde görüldü. Türkiye'de yılbaşından itibaren hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulaması, dünyanın birçok ülkesinde de tercih ediliyor. Anadolu Ajansı yabancı ülkelerdeki uygulamaları derledi. İşte ilginç sonuçlar.

118
Plastik poşet bizde 25 kuruş o ülkede hapis cezası var

AB'de naylon poşet kullanımı konusunda bu yıl itibarıyla Hırvatistan, Slovenya ve Letonya'da düzenlemeler hayata geçirildi. Hindistan, ABD, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde bölgelere göre ücretlendirme ya da yasak uygulaması dikkati çekiyor.

218
Plastik poşet bizde 25 kuruş o ülkede hapis cezası var

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere bakıldığında, Danimarka, Bulgaristan ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkede plastik poşet kullanımı vergiye tabi tutulurken Hollanda ve İsveç gibi 14 ülkede ücretlendirme uygulanıyor. İtalya ve Litvanya'da naylon poşet kullanımı ülke genelinde yasaklanırken Fransa'da ise tek kullanımlık naylon poşetler ülkenin bazı bölgelerinde yasak, bazı bölgelerinde ise ücretli.

318
Plastik poşet bizde 25 kuruş o ülkede hapis cezası var

ALMANYA'DA ÜCRETLİ
Romanya'da da 2019 yılının temmuz ayından itibaren plastik poşetlerin satışının yasaklanmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girecek. Almanya'da marketlerde 2016'dan beri naylon poşetlerin ücretsiz verilmesi durdurulurken, tüketicilere bez torba ve karton gibi çevre dostu alternatifler sunuluyor.

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro