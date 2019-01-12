Plastik poşet bizde 25 kuruş o ülkede hapis cezası var

Ücretli plastik poşet uygulamasına vatandaş henüz alışamadı. Çevreyi koruma adına getirilen düzenlemede bazı sorunlar yaşansa da plastik poşet kullanımında azalma ciddi şekilde görüldü. Türkiye'de yılbaşından itibaren hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulaması, dünyanın birçok ülkesinde de tercih ediliyor. Anadolu Ajansı yabancı ülkelerdeki uygulamaları derledi. İşte ilginç sonuçlar.
AB'de naylon poşet kullanımı konusunda bu yıl itibarıyla Hırvatistan, Slovenya ve Letonya'da düzenlemeler hayata geçirildi. Hindistan, ABD, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde bölgelere göre ücretlendirme ya da yasak uygulaması dikkati çekiyor.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere bakıldığında, Danimarka, Bulgaristan ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkede plastik poşet kullanımı vergiye tabi tutulurken Hollanda ve İsveç gibi 14 ülkede ücretlendirme uygulanıyor. İtalya ve Litvanya'da naylon poşet kullanımı ülke genelinde yasaklanırken Fransa'da ise tek kullanımlık naylon poşetler ülkenin bazı bölgelerinde yasak, bazı bölgelerinde ise ücretli.
ALMANYA'DA ÜCRETLİ
Romanya'da da 2019 yılının temmuz ayından itibaren plastik poşetlerin satışının yasaklanmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girecek. Almanya'da marketlerde 2016'dan beri naylon poşetlerin ücretsiz verilmesi durdurulurken, tüketicilere bez torba ve karton gibi çevre dostu alternatifler sunuluyor.
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