Plastik poşet bizde 25 kuruş o ülkede hapis cezası var

Ücretli plastik poşet uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle başladı. Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede plastik poşet kullanımına yönelik düzenleme bulunuyor. Bunlar içinde hapis ve yüklü para cezası verenler bile var.

Ücretli plastik poşet uygulamasına vatandaş henüz alışamadı. Çevreyi koruma adına getirilen düzenlemede bazı sorunlar yaşansa da plastik poşet kullanımında azalma ciddi şekilde görüldü. Türkiye'de yılbaşından itibaren hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulaması, dünyanın birçok ülkesinde de tercih ediliyor. Anadolu Ajansı yabancı ülkelerdeki uygulamaları derledi. İşte ilginç sonuçlar. Twitter

Facebook 1 18

AB'de naylon poşet kullanımı konusunda bu yıl itibarıyla Hırvatistan, Slovenya ve Letonya'da düzenlemeler hayata geçirildi. Hindistan, ABD, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde bölgelere göre ücretlendirme ya da yasak uygulaması dikkati çekiyor. Twitter

Facebook 2 18

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere bakıldığında, Danimarka, Bulgaristan ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkede plastik poşet kullanımı vergiye tabi tutulurken Hollanda ve İsveç gibi 14 ülkede ücretlendirme uygulanıyor. İtalya ve Litvanya'da naylon poşet kullanımı ülke genelinde yasaklanırken Fransa'da ise tek kullanımlık naylon poşetler ülkenin bazı bölgelerinde yasak, bazı bölgelerinde ise ücretli. Twitter

Facebook 3 18