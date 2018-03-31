Plank hareketi nedir nasıl yapılır? Düz bir karın için...

Plajlarda boy gösterme zamanı yaklaştıkşça bir telaş sardı herkesi. Kışın soğuk dedik; kar, yağmur, çamur dedik gitmedik, gidemedik spora. Gün kısa yetişmiyor dedik haftada bire düştük. Şimdi o günlerden bize kalan ise sarkmaya başlamış bir karın ve bel çevresindeki yağlar. Haydi gelin karınları toparlayıp yaza hızlı bir giriş yapalım hem de salona ekipmana ihtiyaç duymadan. Sadece düz bir zemin ve disiplin ile plank varyosyanları içeren bu yazı size yeterli olacaktır.
1.FOREARM KLASİK PLANK: Düz bir zeminde şınav çekme pozisyonuna gelin. Ön kolunuz ve ayak parmaklarınızın uçları yere değmeli, bacaklarınız omuz genişliğinde açık olmalıdır. Ellerinizi birleştirebilir ya da açık bırakabilirsiniz. Vücudunuzun düz bir hat üzerinde olduğundan emin olmalısınız kalçanızın yukarı ya da aşağı yer değiştirmediğinden emin olun.
2.STRAIGHT ARM PLANK: Klasik planktan farklı olarak straight arm plank hareketinde dirsekler yerine eller üzerinde ve yine parmak uçları üzerinde durarak vücudun düz bir hat halinde olmasına dikkat edin.
2.STRAIGHT ARM PLANK: Klasik planktan farklı olarak straight arm plank hareketinde dirsekler yerine eller üzerinde ve yine parmak uçları üzerinde durarak vücudun düz bir hat halinde olmasına dikkat edin.
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