Plajın en güzel yıldızı Özge Ulusoy oldu

KizlarSoruyor’un hazırladığı ‘Bikinili Pozlarıyla Plajların Yıldızı Olan Ünlü’ anketinin sonuçları açıklandı.

Plajın en güzel yıldızı Özge Ulusoy oldu

KizlarSoruyor’un hazırladığı ‘Bikinili Pozlarıyla Plajların Yıldızı Olan Ünlü’ anketinin sonuçları açıklandı. Binlerce kişi tarafından oylanan ankette en çok oyu Özge Ulusoy aldı.

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Plajın en güzel yıldızı Özge Ulusoy oldu

Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KizlarSoruyor, güncel anketlerine devam ediyor.

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Plajın en güzel yıldızı Özge Ulusoy oldu

Üyelere ‘Sizce bikinili pozlarıyla plajların yıldızı olan ünlü hangisi?’ sorusu yöneltildi. Ankette fit vücudu ve güzelliğiyle dikkati çeken Özge Ulusoy, yüzde 34 oy oranıyla birinci oldu. Onu yüzde 25 oyla Burcu Esmersoy takip etti. Bronz teniyle her yaz gündem olan Eda Taşpınar yüzde 23 oy alırken, yüzde 18 oy alan Çağla Şikel dördüncü oldu.

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Plajın en güzel yıldızı Özge Ulusoy oldu

Ankette kız erkek dağılımında da sonuç değişmedi. Kızların yüzde 28'i ve erkeklerin yüzde 40'ı, plajların yıldız ünlüsü olarak Özge Ulusoy’u tercih etti.

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