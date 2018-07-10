Plajda aşka geldi Deniz Çakır'ı öpücüklere boğdu!

Atv’deki ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin yıldızı Deniz Çakır, Bodrum-Gümüşlük’te tatildeydi. Oyuncu önceki gün Marmaris’e geçip 4 aydır aşk yaşadığı opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile buluştu. Aşıklar plajda birbirlerini öpücüklere boğdu. Çift daha sonra arkadaşları ile tekne turuna çıktı. Dümene Güvenç Dağüstün geçti.

Bir süre otelin sahil kısmında oturup sohbet eden çift, ardından iskeledeki küçük tekneye binip denize açıldı. Piyanist Burçin Büke ile Adana İl Sınırı restoranlarının sahibi Adnan Çam’ın da bulunduğu tekneyi Dağüstün kullandı. Tekne turunda bir hayli keyifli görünen Deniz Çakır, sevgilisiyle romantik dakikalar yaşadı. Deniz Çakır, tekneyi kullanan sevgilisinin bir ara sendelediğini gördü. Hemen kemerinden tuttu.