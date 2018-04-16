  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

PKK/YPG kudurdu! Muhalif Kürtleri rehin almaya başladı...

PKK/YPG kudurdu! Muhalif Kürtleri rehin almaya başladı...

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye Kürt Ulusal Konseyinin iki üyesini kaçırdı. Konsey yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın Afrin'deki başarısızlığını örtmek için baskısını artırdığını belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-04-2018 12:35 - Güncelleme: 16-04-2018 12:35

ZEYTİN Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılmasının ardından işgal ettiği bölgelerdeki baskısını artıran terör örgütü YPG/PKK, kendisine muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyelerini alıkoydu. ENKS, yaptığı yazılı açıklamada, YPG/PKK'lıların, üyelerinden Faysal Yusuf ve Nimet Davut'u geçen hafta evlerinden zorla alarak kaçırdığını duyurdu.

AFRİN'İ KAYBETTİ BASKIYI ARTIRDI... Olayın kınandığı açıklamada, örgütün Zeytin Dalı Harekatı karşısında Afrin'deki başarısızlığını örtmek için baskısını artırdığı ve bu eylemlere başvurduğu vurgulandı. Kürt halkını ve siyasi oluşumlarını YPG/PKK'ya baskı yapmaya davet eden ENKS, teröristlere üyelerini serbest bırakma çağrısında bulundu.

İŞTE KAÇIRILAN O İSİMLER... Kaçırılan üyelerden Yusuf'un ENKS çatısı altındaki Reform Hareketinin koordinatörü, Davut'un da Eşitlik Partisinin sekreteri olduğu biliniyor. YPG/PKK, mensuplarına, ENKS üst düzey yetkililerinden İbrahim Bro ve Fuat Aliko'yu da Afrin yerel meclisinin kurulmasındaki rolleri nedeniyle yakalama emri vermişti.

ENKS YEREL MECLİS'E DESTEK VERMİŞTİ... Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilciler, geçen hafta kendi kendilerini yönetmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için geçici bir meclis kurmuş, ENKS de buna destek sağlamıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN PKK/YPG kudurdu! Muhalif Kürtleri rehin almaya başladı... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 13:01 12:42 ne yazdığını sen anladın mı?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro