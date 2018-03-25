PKK'yı çıldırtan fotoğraflar: Türk bayraklarıyla yürüdüler!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek sürüyor.

3. Piyade Tümen Komutanlığı yakınında bir araya gelen aralarında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ile Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan'ın da bulunduğu vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla 'Afrin Kahramanları Tepesi' olarak adlandırılan 2 bin 744 rakımlı tepeye doğru yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, Türk bayrakları ile fotoğraf çektirdi. Twitter

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3. Piyade Tümen Komutanlığı yakınında bir araya gelen aralarında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ile Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan'ın da bulunduğu vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla 'Afrin Kahramanları Tepesi' olarak adlandırılan 2 bin 744 rakımlı tepeye doğru yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, Türk bayrakları ile fotoğraf çektirdi. Twitter

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3. Piyade Tümen Komutanlığı yakınında bir araya gelen aralarında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ile Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan'ın da bulunduğu vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla 'Afrin Kahramanları Tepesi' olarak adlandırılan 2 bin 744 rakımlı tepeye doğru yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, Türk bayrakları ile fotoğraf çektirdi. Twitter

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