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PKK'ya Şırnak'da ağır darbe: O isim öldürüldü

PKK'ya Şırnak'da ağır darbe: O isim öldürüldü

PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Tunceli'de PKK'nın tepe isimlerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bir haber de Şırnak'tan geldi. TSK'dan yapılan açıklamada örgütün sözde bölge sorumlusu Vehbi Taş öldürüldü.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 19:24 - Güncelleme: 13-08-2018 19:24

TSK, Şırnak kırsalında 07 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından Turuncu Listede yer alan "Serkeft Şiyar" kod adlı Vehbi Taş olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak kırsalında 07 Ağustos 2018 tarihinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen dört teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından Turuncu Listede yer alan Serkeft Şiyar kod adlı Vehbi Taş olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • nuriye gülmen 13 Ağustos 2018 21:02 pkkyı öldürmeye devam

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