PKK'ya Şırnak'da ağır darbe: O isim öldürüldü

TSK, Şırnak kırsalında 07 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından Turuncu Listede yer alan "Serkeft Şiyar" kod adlı Vehbi Taş olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak kırsalında 07 Ağustos 2018 tarihinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen dört teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından Turuncu Listede yer alan Serkeft Şiyar kod adlı Vehbi Taş olduğu tespit edilmiştir" denildi.