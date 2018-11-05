PKK'ya seks kölesi yapılan kadınların ifadeleri ortaya çıktı

İstihbarat birimleri son 3 yılda örgütten kaçarak teslim olan, operasyonlarda sağ ya da yaralı olarak yakalanan toplam bin 150 kadın teröristle yapılan görüşmeler sonrası rapor hazırladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Raporda örgütün kadınları nasıl kullandığı, infaz ve intiharlar yer aldı.

TEK TEK GÖRÜŞÜP, RAPOR HAZIRLADILAR

Tamamı kadın 6 kişilik ekip 200 günlük çalışma sonunda, 3 yılda 967'si örgütten kaçarak teslim olan 183'ü operasyonlarda sağ/yaralı olarak yakalanan bin 150 itirafçı terörist ve aileleriyle tek tek görüştü. Ulaşılan rapordaki ifadeler kan donduran cinsten;

- Rojin Besta (Batman): Benden 11 yaş büyük biriyle evlenip 4 çocuğa anne olunca dağı kurtuluş görmüştüm. 5'inci gün tecavüze uğradım. Teslim olan bir arkadaşın anlattıklarından etkilenip döndüm.

- Beritan Amed (Muş): Kandil'e ayak bastığımın ikinci gecesi tecavüze uğradım. Sabahleyin sorumluya söyledim. 'Gel bana anlat' olayı diyerek götürdüğü kendi sığınağında o da bana tecavüz etti.

- Gabar Rojbin (Bitlis): Üvey ana şiddetinden kaçıp PKK'ya katıldım. 5 yılda tecavüze karşı çıkan 11 kadının intiharına ve 8 kadının infazına şahit oldum.

- Rozerin Batman (Diyarbakır): Vücudumda gördüğüm işkence ve tecavüzün izleri var.

- Sara Kanireş (Mardin): PKK'nın askeri kadın kolu YJA-Star'ın başı Hülya Eroğlu'na 'Bizi seks kölesi gibi kullanıyorlar" dedim. 'Hepimiz bu yollardan geçtik' dedi.

- Berjin Amara (Şırnak): Kandil'de işkenceye karşı çıkan Mersinli Meryem ve Maraşlı Zöhre aynı gün kurşuna dizildi.

- Beritan Sterk (Şanlıurfa): Kandil'de Duran Kalkan'ın tecavüzüne uğradım.

- Dilovan Amara (Ağrı): Örgütte tecavüz edenler hiç cezalandırılmadı.

Yüzde 79'u 15-22 yaş grubunda.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ RAPORUNDAKİ İSTATİSTİKLER;

- PKK'ya katılan kadınların yüzde 79'u 15-22 yaş grubunda, bu kadınların yüzde 55'i 15-18 yaşında kandırılmak veya kaçırılmak suretiyle dağa çıkarıldı.

- Dağa çıkan kadın teröristlerin yüzde 5'i üniversite, yüzde 13'ü lise, yüzde 59'u ortaokul veya ilkokul mezunu. Yüzde 11'i ise sadece okuma yazma biliyor, Yüzde 12'si ise okuma yazma bilmiyor.

- Örgütün kandırıp ya da kaçırarak dağa çıkardığı kadınların yüzde 90'ı yaşına bakılmaksızın ilk 30 gün içinde tecavüze uğruyor.

- Örgüt yöneticileri kadınları, erkek teröristleri eylemlere motive etmede eşya gibi kullanıyor.