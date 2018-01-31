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PKK'ya kış darbesi, 600 kilo patlayıcı ele geçirildi

PKK'ya kış darbesi, 600 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlen operasyonda 600 kilogram patlayıcı madde ve yaklaşık 1 ton yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 21:47 - Güncelleme: 31-01-2018 00:29

Bingöl Valiliği, Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Genç ilçesi mülki sınırlarında, 29 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 600 kilogram mazot ve alüminyum tozlu karışımlı patlayıcı madde, toprağa gömülü vaziyette 1 adet su tankı içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Öte yandan Bingöl’deki güvenlik güçleri, Suriye’nin Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na, bölücü terör örgütü PKK’ya ait ele geçirilen yaşam malzemelerinden ‘Zeytin Dalı’ yazarak, içeride ve dışarıda terörle mücadele mesajı verdi. Patlayıcı ile deponun olay yerinde imha edildiği bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2018 01:06 Bu günleri gösteren Allahıma sonsuz şükürler olsun...

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