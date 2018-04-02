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PKK'ya karşı ordu kurdular sokağa bile çıkartmıyorlar!

PKK'ya karşı ordu kurdular sokağa bile çıkartmıyorlar!

Tel Abyad’da yerel halk PKK işgaline karşı 2 bin kişilik ordu kurdu. Bu karara bir de Türk savaş uçakları ve İHA’ların keşif uçuşları da eklenince PKK’lı teröristler korkudan sokağa bile çıkamaz hale geldi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 10:34 - Güncelleme: 02-04-2018 11:06

Suriye'de ABD-PKK ortaklığıyla işgal edilen beldeler arasındaki Tel Abyad'da halk, teröristlerden kurtulmak için gün sayıyor. Sınırda görevli TSK unsurlarının geçtiğimiz günlerde 23 PKK'lıyı öldürdüğü ilçede Afrin sonrası artan hareketlilik, bölge sakinlerinin özgürlük umutlarını artırdı.

6 BİN KİŞİ BAŞVURDU: Münbiç ile birlikte Türkiye'nin harekât hazırlığı yaptığı Rakka'ya bağlı Tel Abyad ilçesinde yaşayanlar, TSK'ya destek 2 bin kişilik ordu kurdu. ÖSO komutanlarından Ammar Dede, bölge halkının terör oluşumuna karşı son derece hassas olduğunu ve kurulan orduya katılmak için 6 bin gencin başvurduğunu söyledi.

PKK'LILAR SOKAĞA BİLE ÇIKAMIYOR: PKK'lı teröristlerin sokağa çıkmaktan bile korktuğunu kaydeden ÖSO komutanı, bölgede devriye uçuşlarını artıran Türk savaş uçakları ve İHA'lardan dolayı örgüt cephesinde büyük korku ve panik yaşandığını anlattı. Ammar Dede, ilçedeki gelişmeleri şöyle anlattı:

KARARGAHI TAŞIDILAR: "Şubat ayı başından itibaren ana karargahlarını, silah ve cephane depolarını, istihbarat merkezleri ve eğitim amaçlı faaliyet yürüten kamplarda bulunan malzemelerini taşımaya başladılar. Örgüt, Tel Abyad'dan kaçıyor; Ras'ul Ayn ve Ayn İsa bölgelerine yerleşiyor. TSK geçtiğimiz günlerde teftiş noktasında Türkiye'ye taciz saldırısı hazırlığı yapan 23 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Buna bir de PKK'nın üst düzey isimlerinden Ömer Alluş'un Tel Abyad'da halen failleri bulunamayan suikastle öldürülmesi eklendi.

ABD'Lİ ASKERLER GETİRİP GÖTÜRÜYOR: Son 1 buçuk aydır hiçbir PKK'lı sokağa çıkamıyor. Ayn İsa ve Ras'ul Ayn'da kalıyorlar. Sınıra ve ilçe giriş-çıkışlarına paralı militanlar yerleştirildi. PKK kadrosu bazen günlerce gelmiyor. Geldiklerinde ise ABD tarafından PKK'ya verilen zırhlı araçlarla kısa süre kalıp geri dönüyorlar."

ÖRGÜTTE İÇ SAVAŞ: Rakka sonrası ABD'nin PKK'ya entegre ettiği Arap militanlar ve PKK-Kandil kadrosu arasında çıkan çatlak her geçen gün büyüyor. Rakka Yerel Meclis Üyesi Salih Hacı Abdullah, PKK'nın Afrin bozgunu sonrası, Haseke, Rakka, Münbiç ve Rakka bölgesinden 200 teröristin örgütten ayrıldığını söyledi. PKK içinde yer yer çatışmalar yaşandığını kaydeden Abdullah, Rakka-Mansura bölgesinde son yaşanan çatışmalarda 7 PKK'lının öldüğünü söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • tim 02 Nisan 2018 11:40 Amerikalılar it gezdiriyor sanki

    CEVAP YAZ 0 3
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