PKK’ya eleman kazandıran üniversite öğrencisi tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettiği belirlenen üniversite öğrencisi bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi C.B.’nin evinde yapılan aramalarda da örgütsel dergi ve dokümanların ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelinin ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandığı ve Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildiği belirtildi.