PKK'ya büyük darbe: Tek tek öldürüldüler!

16 Nisan 2018 günü saat 20.25 sıralarında Payas ilçesi ile Hassa ilçesi ara hattında tespit edilen iki teröristin bulunduğu alanın hava desteği ile ateş altına alındığı ve iki teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunları yer verildi: "Teröristlerin kimlik belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Hava Kuvvetlerinin desteği ile yapılan dünkü operasyon ile birlikte 20 Kasım 2017 tarihinde Hassa ilçesinde, 26 Mart 2018 tarihinde Arsuz ilçesinde, 31 Mart 2018 tarihinde Osmaniye ilinde, 6 Nisan 2018 Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlar ile İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar kategorisinde ‘Kırmızı Liste’de yer alan sözde Amanoslar Genel Saha Sorumlusu ‘Wedat-Amed’ kod adlı Seyithan Sinet, ‘Mavi Liste’de yer alan 'Ferhat Cinda' kod adlı Necmettin Kutum, ‘Turuncu Liste’de yer alan ‘Rızgar Amanos’ kod adlı Ahmet Uçar, ‘Gri Liste’de yer alan ‘Ahmet Redur’ kod adlı M. Emin Arı, ‘Gri Liste’de yer alan ‘Demhat’ kod adlı İsmail Özdemir ve yine ‘Gri Liste’de yer alan ‘Delil Teman’ kod adlı Yusuf Buldağ’ın da aralarında bulunduğu toplam 29 terörist ölü olarak ele geçirildi."