PKK'ya büyük darbe! 24 saatte 3 kentte 19 terörist etkisiz hale getirildi...

İÇİŞLERİ Bakanlığı terör örgütü PKK'ya yönelik son 24 saatte yapılan yurtiçi operasyonların bilançosunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında son 24 saat içinde düzenlenen operasyonlarda, Șırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4, Gaziantep'te 1 olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirilmiștir." denildi.