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PKK'ya ağır darbe! Turuncu listedeki terörist öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Turuncu listedeki terörist öldürüldü

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu 'Yusuf' kod adlı İlker Tezer olduğu ve terör arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 09:30 - Güncelleme: 06-08-2018 09:30

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu 'Yusuf' kod adlı İlker Tezer olduğu ve terör arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı tespit edildi.

TURUNCU LİSTEDE YER ALIYORDU
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonların devam ettiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu 'Yusuf' kod adlı İlker Tezer olduğu ve terör arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı tespit edildi.

ADI BİRÇOK OLAYA KARIŞMIŞTI
Öldürülen teröristin Mayıs 2016 tarihinde Ovacık kırsalında 2 jandarma askerinin yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşın öldürülmesi olaylarına karıştığı tespit edildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 09:40 24 Haziran sonrası yeni dönem: Aile atamaları sürüyor... Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Haydar Ali Yıldız'ı atadı. Yıldız, Bilal Erdoğan'ın atışlarının ardından gündeme gelen Okçular Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını sürdürüyor. Erdoğan daha önce de Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Esra Albayrak ve Selçuk Bayraktar'ın arkadaşlarını çeşitli görevlere getirmişti.

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