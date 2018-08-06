PKK'ya ağır darbe! Turuncu listedeki terörist öldürüldü

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu 'Yusuf' kod adlı İlker Tezer olduğu ve terör arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı tespit edildi.

TURUNCU LİSTEDE YER ALIYORDU

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonların devam ettiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu 'Yusuf' kod adlı İlker Tezer olduğu ve terör arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı tespit edildi.

ADI BİRÇOK OLAYA KARIŞMIŞTI

Öldürülen teröristin Mayıs 2016 tarihinde Ovacık kırsalında 2 jandarma askerinin yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşın öldürülmesi olaylarına karıştığı tespit edildi.