PKK'ya 2 milyar dolar darbe şaşırtan ayrıntılar

Baas rejiminin 2012 yılında PKK’ya ikram ettiği Afrin’de terör örgütünün yıllık gelirinin 2 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Suriye Ekonomi Forumu Başkanı Temam el-Barudi, PKK’nın uyuşturucu, akaryakıt, haraç, insan kaçakçılığı ve Halep'e ticari sevkiyattan aldığı pay ve rejim bölgesine giden sivillerden sağladığı gelirlerle yıllık 2 milyar dolar kâr elde ettiğini söyledi.

Yeni Şafak gazesinden Yılmaz Bilgen'e konuşan Barudi, “Afrin’de 3’te 1 (3 bin 400) militan kaybına uğrayan örgüte bir büyük darbe de ekonomik alanda vuruldu. Terör örgütü Afrin’de tarihinin en büyük darbesini yedi. İnşallah bu kayıplar Münbiç, Tel Abyad ve Haseke ile devam edecek” dedi.

HER ŞEYİ GASP ETTİLER

Suriyeli 1260 girişimcinin ortaklığıyla 2013'te kurulan Suriye Ekonomi Forumu'nu yöneten Barudi, Afrin’deki yüzlerce işletmeye PKK’nın el koyduğunu söyledi. Dükkan sahiplerini ise bu işyerlerinde işçi olarak çalıştıran PKK’nın, ekmek fırınlarından zeytinyağı fabrikalarına kadar tüm üretim tesislerini gasp ettiğini anlatan Barudi, bölgenin ekonomik durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Suriye genelinde 67 milyon dikili zeytin ağacı var ve bu ağaçların 18 milyonu Afrin’de. PKK, el koyduğu 250 zeytinyağı fabrikası ve diğer tesislerden elde ettiği gelirin yüzde 40’nı Kandil’e gönderiyordu. Afrin’de yılda 270 bin ton zeytinyağı üretiliyor. PKK ayrıca 10 sabun fabrikası, 35 konfeksiyon atölyesi, 22 un fabrikası, kömür, içki, süt, süt ürünleri, susam, petrol arıtma, kaynak su dolum tesisleriyle mermer ocaklarına el koydu.”

Barudi, PKK'nın Zeytin Dalı ile yediği büyük finansal darbenin ayrıntılarını Yılmaz Bilgen'e anlattı.



ZEHİR VE İNSAN TİCARETİ

“PKK Afrin’i ‘uyuşturucu başkenti’ haline getirmişti. Gelirinin yüzde 60’tan fazlası uyuşturucu ve insan kaçakçılığından. Terör örgütü Afrin’den Güney Afrika, Avrupa ve Körfez uyuşturucu pazarına uzanan büyük bir zehir ağı kurdu. İnsan ve uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği gelir ise son 2 yılda yıllık bir milyar doları aşmıştı. Halep’in düşmesiyle birlikte Suriye’nin doğusu ile batı bölgeleri arasında tek geçiş noktası olarak Afrin kaldı. Son 3 yıllık dönemde Rakka, Deyrizor, Haseke, İdlib, Lazkiye, Hama, Dera, Humus ve Şam bölgeleri arasında Afrin köprü görevi gördü.”

ŞİMDİ DENKLEM DEĞİŞTİ

“Son bir yıldır Fırat Kalkanı bölgesindeki atölyeler de ihracat için ürünlerini Halep ya da Şam üzerinden gönderebiliyordu. Bunun için Afrin hattını kullanmaya mecbur kaldılar. Terör örgütü gönderilen ürünlerden koli başına 1.5 dolar haraç alıyordu. PKK bu yolla ciddi paralar kazandı. Afrin’in terörden arındırılması bölgesel ölçekte ticari dengeleri etkileyecek. Artık İdlib’den Fırat Kalkanı bölgesine ve Halep’e uzanacak koridorda PKK unsurları ve haraç çetesi olmayacak.”