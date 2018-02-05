PKK/PYD'ye o silahı kim verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de 5 askerin şehit olduğu tank saldırısında kullanılan silahın hangi ülkeye ait olduğuna dair ellerinde bulgular olduğunu söyledi. Erdoğan, bilginin netleşmesi halinde tüm dünya ile paylaşacaklarını ifade etti.

Erdoğan, Papa Francis'in davetlisi olarak dün akşam saatlerinde Vatikan'a hareket etti. Ziyaret öncesi havalimanında soruları cevaplayan Erdoğan, Afrin'de şehit edilen 5 askerle ilgili konuştu. "5 şehit verdiğimiz tankı vuran silahı ateşleyen teröristler bu silahı hangi ülkeden aldı? Bu silahın ait olduğu ülkeye dair bilgi var mı?" sorularına Erdoğan şu sözlerle cevap verdi:

"Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil, var. Var ama nihai neticeyi almadan bunu açıklamak doğru olmaz. Yarım saat kadar önce Sayın Genelkurmay Başkanımızla da konuştum, 'Elimizde bazı bilgiler var fakat kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz.' diyor. Tahminler var, tahminleri benle paylaştılar. Ama şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristlerle beraber demek ki bu yolda yürüyorlar. Bunlar netleştiği zaman da bunu biz tüm dünyayla paylaşırız."

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