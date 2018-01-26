PKK/PYD Avrupa'da camilere saldırıyor dokunulmuyor!

Avrupa’daki PYD/PKK yandaşları, Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra, Avrupa’nın farklı kentlerinde camilere saldırılarını artırdı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da PYD/PKK yandaşları tarafından son 5 günde toplam 6 camiye saldırı düzenlendi. Gece karanlığında taş ve boya torbaları atılan camilerin camları kırılırken, duvarlara da boyayla çeşitli yazılar ve tehdit mesajları yazıldı. Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, "Elbette endişe duyuyoruz. Gün içinde bir saldırı olduğunda ve caminin içinde cemaat bulunduğunda problem çıkma ihtimali çok yüksek. Hatta belki can kaybına yol açabilir" dedi. PKK/PYD, önceki gün Afrin'den attığı roketlerle Kilis'te bir camiyi vurmuş ve 2 kişiyi katletmişti.