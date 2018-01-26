PKK/PYD Avrupa'da camilere saldırıyor dokunulmuyor!

Avrupa’daki PYD/PKK yandaşları, Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra, Avrupa’nın farklı kentlerinde camilere saldırılarını artırdı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da PYD/PKK yandaşları tarafından son 5 günde toplam 6 camiye saldırı düzenlendi. Gece karanlığında taş ve boya torbaları atılan camilerin camları kırılırken, duvarlara da boyayla çeşitli yazılar ve tehdit mesajları yazıldı. Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, "Elbette endişe duyuyoruz. Gün içinde bir saldırı olduğunda ve caminin içinde cemaat bulunduğunda problem çıkma ihtimali çok yüksek. Hatta belki can kaybına yol açabilir" dedi. PKK/PYD, önceki gün Afrin'den attığı roketlerle Kilis'te bir camiyi vurmuş ve 2 kişiyi katletmişti.
Almanya’da ilk saldırı, 21 Ocak gecesi Kassel’deki Sultan Alparslan Camisi’ne düzenlendi. Leipzig’de 22 Ocak gecesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Leipzig Eyüp Sultan Camisi’nin yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami bölücü terör örgütü yandaşlarının hedefi oldu. Her iki kentte de saldırıların 4 kişi tarafından düzenlediği belirtildi. PYD/PKK yandaşlarının düzenlediği yürüyüşün güzergahının camilerin bulunduğu bölgeden geçmesi de dikkati çekti.
CAMLARI KIRIP YAZI YAZDILAR: PYD/PKK yandaşları 23 Ocak sabaha karşı bu kez Hollanda’nın Rotterdam kentinde Geylani Hizmet Vakfı’na bağlı caminin duvarlarına ‘Afrin’, ‘Apo’, ‘Gençlik PKK’ gibi yazılar yazdı.
DUVARLARA TEHDİT YAZDILAR: Frankfurt’ta Höchst ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi 24 Ocak sabaha karşı terör örgütü yandaşlarının hedefi olurken, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade-Bützfleth’deki Ulu Cami’ye 25 Ocak gecesi düzenlenen saldırıda caminin ve gençlik lokalinin camları kırıldı. Duvarlara boyalarla sloganlar ve tehdit yazıları yazıldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER