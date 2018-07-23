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PKK'nın yeni Münbiç Planı! Elebaşları Kandil'den geldiler...

PKK'nın yeni Münbiç Planı! Elebaşları Kandil'den geldiler...

PKK/YPG, Münbiç'ten çekildiği açıklamalarına rağmen şehirdeki varlığını sürdürüyor. Terör örgütü, Esed rejimi ile pazarlık mamasına otururken örgüt adına masaya oturan isimlerin Kandil'den gelen örgüt yöneticileri olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 12:14 - Güncelleme: 23-07-2018 12:14

TERÖR örgütü YPG/PKK, Menbiç'ten çekildiği iddialarına karşın, ilçedeki varlığını sürdürüyor. Örgüt, ilçeden çıkarılması için Türkiye ve ABD'nin yürüttüğü iş birliğine karşı, Beşşar Esed rejimiyle ittifakını güçlendiriyor. YPG/PKK, Türkiye-ABD iş birliği neticesinde Menbiç'ten çıkarılmasını engellemek için alternatif yollar arıyor. Örgüt, Münbiç'in Beşşar Esed rejimine devri için rejimle görüşmelerini sıklaştırdı. Rejim ve örgütün planına göre, Menbiç'in güvenliği ortak sağlanacak.

MÜNBİÇ'İ ESED'E TESLİM ETME PAZARLIĞI... Anadolu Ajansı muhabirlerinin elde ettiği bilgilere göre, örgütün SDG ismiyle Menbiç'te kurduğu sözde askeri meclis ile rejim arasında, ilçenin rejime devri için görüşmeler sıklaştı.

ELEBAŞLARI KANDİL'DEN GELDİ... Örgütün Kandil'den gelen elebaşları ve rejim temsilcileri, iki hafta önce Halep'teki BAAS partisi binasında bir araya gelmişti. Benzer bir görüşme önceki gün de aynı yerde gerçekleşti. Toplantıda Esed rejimini temsilen Halep BAAS Parti Temsilcisi Fadıl Cabbar, Abdullah Hüseyin ve Ahmed Gabhan'ın yanı sıra güvenlik yetkilileri de hazır bulundu.

TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINDI?.. Terör örgütü adına toplantıya sözde Menbiç askeri meclisi komutanı Muhammed Karidi, İbrahim Bennavi, Cundu'l Harameyn grubu komutanı Muhammed Guveyşi ve terör örgütünün avukatlarından Şükrü El Avni katıldı. Kaynaklar, toplantıda "Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye müdahalesinin önlenmesi, Menbiç'e rejimin geri dönüşü ve dönüşün gerçekleşebilmesi için güvenlik ve kamu hizmetlerin taksiminin" ele alındığını bildirdi. 
İki müttefikin, polis gücünün Esed destekçisi aşiretler ve terör örgütü üyelerince oluşturulmasında mutabık kaldığı öğrenildi. Sözde askeri meclis, sosyal medya üzerinden önceki gün, "Menbiç'in kontrolünü Türkiye'ye vermeyeceklerini, ilçeyi Şam rejimine teslim etmeyi tercih ettiklerini" açıklamıştı.

PKK/YPG’lilerin bir kısmının Münbiç’in bazı bölgelerinden çekilmesi üzerine ABD’nin Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü komutanı Tümgeneral Jarrard, teröristlere veda ziyareti yaptı.

ABD VE TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI... ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor. Mutabakat ayrıca Menbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor.

İş birliğinin Fırat Nehri'nin doğusuna ilerletilmesi de planlanıyor. Bu çerçevede ilk devriye faaliyeti 18 Haziran'da yapılmış, Türkiye ve ABD Menbiç'te şimdiye kadar 18 koordineli/bağımsız devriye görevi icra etmişti. YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti. Menbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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Kaynak : AA

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