PKK'nın üç önemli isminden biri öldürüldü

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Valiliği, öldürülen teröristlerden birinin mavi kategoride yer alan "Eylül" kod adlı Murat Üçer'in olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, arananlar listesinde mavi kategoride bulunan ve terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtilen "Eylül" kod adlı Murat Üçer'i (33) yakalamak için çalışma başlattı.

Söz konusu teröristin Dernek Mahallesi Çalıkbükü mezrasında olduğunun tespit edilmesi üzerine dün gerçekleştirilen operasyon sırasında, Üçer ve beraberindeki 3 PKK'lı terörist bindikleri araçla kaçmaya başladı. Takip sonucunda Çeper mezrası civarında aracın önünü keserek "dur" ihtarında bulunan güvenlik güçlerine, teröristlerce silahla ateş açıldı.

Etkisiz hale getirilen bölge sorumlusu, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı uzaktan kumandalı mayınla tabur komutanı ile 3 askeri şehit etmişti.