PKK'nın toplu mezarı bulundu! 29'unun kimlikleri belli oldu

PYD/PKK'nın katlettiği ÖSO savaşçılarının toplu mezarı bulundu.. Yaklaşık iki yıl önce terör örgütü PYD/PKK ile çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden ÖSO üyelerinin cenazeleri, toplu mezardan alınarak kimlik tespitinin ardından Azez'de defnedildi

PKK'nın toplu mezarı bulundu! 29'unun kimlikleri belli oldu

AFRİN'in Küçük Meydan köyünde yaklaşık iki yıl önce terör örgütü PYD/PKK ile çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin gömüldüğü toplu mezar bulundu. Afrin'in terörden arındırılmasının ardından terör örgütü PYD/PKK üyelerinden elde edilen bilgilerle, Küçük Meydan köyünde tespit edilen toplu mezarda 59 cenazeye ulaşıldı. Toplu mezarda bulunan 59 ÖSO üyesinden 29'unun cenazeleri kimlik tespitinin ardından Azez'de defnedildi. Cenazelerine ulaşılan 30 ÖSO üyesinin ise kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.   Ele geçirilen PYD/PKK üyesi teröristlerin ifadeleri üzerine, mezarların Küçük Meydan köyü kırsalında bulunduğu bilgisini alan ÖSO güçleri, geçen Çarşamba günü başlatılan arama çalışmalarını Cuma günü tamamlamıştı.  

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PKK'nın toplu mezarı bulundu! 29'unun kimlikleri belli oldu

Afrin'in terörden arındırılmasının ardından terör örgütü PYD/PKK üyelerinden elde edilen bilgilerle, Küçük Meydan köyünde tespit edilen toplu mezarda 59 cenazeye ulaşıldı.

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PKK'nın toplu mezarı bulundu! 29'unun kimlikleri belli oldu

Toplu mezarda bulunan 59 ÖSO üyesinden 29'unun cenazeleri kimlik tespitinin ardından Azez'de defnedildi. Cenazelerine ulaşılan 30 ÖSO üyesinin ise kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

311
PKK'nın toplu mezarı bulundu! 29'unun kimlikleri belli oldu

Ele geçirilen PYD/PKK üyesi teröristlerin ifadeleri üzerine, mezarların Küçük Meydan köyü kırsalında bulunduğu bilgisini alan ÖSO güçleri, geçen Çarşamba günü başlatılan arama çalışmalarını Cuma günü tamamlamıştı.  

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