PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

DİYARBAKIR'da, PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce gerçekleştirdikleri saldırılarla virane hale gelen tarihi Sur ilçesi, devletin 2 milyar lira kaynakla yürüttüğü çalışmalar sayesinde yenilendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, teröristlerin çukur kazıp patlayıcı infilak ettirmesi sonucu yıkılan Sur ilçesinin Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz mahallelerinin inşası ve ihyasına yönelik hummalı çalışma yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur'un teröristlerden temizlenmesinden sonra başlatılan çalışmalarda, 187 hektarlık alanın ilk olarak 63 hektarlık kısmının, "terörden zarar gören alan" kapsamında çalışma alanı olarak belirlendiğini söyledi. Twitter

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Kurum, bu alandaki 3 bin 695 bina ile 17 anıtsal tescili ve 638 korunmaya değer yapının hasar gördüğünün tespit edilmesinin ardından altyapıda zarar gören 12 kilometre kanalizasyon, 11 kilometre içme suyu ile 9 kilometre yağmur suyu şebeke hattının yenilendiğini, Sur çevresinde 1856 metre yol yapıldığını kaydetti. Söz konusu 6 mahallenin yeniden yaşamla buluşması için konut ve iş yerlerinin inşası ile tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonunun hızla devam ettiğini dile getiren Kurum, terör saldırılarında yıkıma uğrayan tarihi Sur ilçesinin, yaklaşık 2 milyar lira kaynakla ihya edildiğini aktardı. Twitter

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Bakan Kurum, terörden zarar gören Hz. Süleyman ve Şeyh Mutahhar camileri ile Dört Ayaklı Minare'nin de aralarında bulunduğu 8 eserin restore edildiğini, Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi ile birlikte Ermeni Katolik Kilisesi'nin de dahil olduğu 9 tescilli anıt eserin restorasyonunun ise sürdüğünü dile getirdi. Tarihi Hz. Süleyman Camisi'nin çevresinde de çalışma yürütüldüğüne, öncesinde çok çirkin yapılar ve gecekondularla dolu metruk binaların yer aldığı 115 dönümlük alanda istimlak çalışması yapıldığına işaret eden Kurum, şöyle konuştu: Twitter

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