PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

DİYARBAKIR'da, PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce gerçekleştirdikleri saldırılarla virane hale gelen tarihi Sur ilçesi, devletin 2 milyar lira kaynakla yürüttüğü çalışmalar sayesinde yenilendi.

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, teröristlerin çukur kazıp patlayıcı infilak ettirmesi sonucu yıkılan Sur ilçesinin Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz mahallelerinin inşası ve ihyasına yönelik hummalı çalışma yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur'un teröristlerden temizlenmesinden sonra başlatılan çalışmalarda, 187 hektarlık alanın ilk olarak 63 hektarlık kısmının, "terörden zarar gören alan" kapsamında çalışma alanı olarak belirlendiğini söyledi.

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PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

Kurum, bu alandaki 3 bin 695 bina ile 17 anıtsal tescili ve 638 korunmaya değer yapının hasar gördüğünün tespit edilmesinin ardından altyapıda zarar gören 12 kilometre kanalizasyon, 11 kilometre içme suyu ile 9 kilometre yağmur suyu şebeke hattının yenilendiğini, Sur çevresinde 1856 metre yol yapıldığını kaydetti. Söz konusu 6 mahallenin yeniden yaşamla buluşması için konut ve iş yerlerinin inşası ile tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonunun hızla devam ettiğini dile getiren Kurum, terör saldırılarında yıkıma uğrayan tarihi Sur ilçesinin, yaklaşık 2 milyar lira kaynakla ihya edildiğini aktardı.

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PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

Bakan Kurum, terörden zarar gören Hz. Süleyman ve Şeyh Mutahhar camileri ile Dört Ayaklı Minare'nin de aralarında bulunduğu 8 eserin restore edildiğini, Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi ile birlikte Ermeni Katolik Kilisesi'nin de dahil olduğu 9 tescilli anıt eserin restorasyonunun ise sürdüğünü dile getirdi. Tarihi Hz. Süleyman Camisi'nin çevresinde de çalışma yürütüldüğüne, öncesinde çok çirkin yapılar ve gecekondularla dolu metruk binaların yer aldığı 115 dönümlük alanda istimlak çalışması yapıldığına işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

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PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

"Şehrin turizmi ve maneviyatı için önemli konuma sahip olan alanda, kültürel peyzaj çalışması yapılarak, halkın hizmetine sunuldu. Bu sayede 27 şehit sahabenin de medfun olduğu Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümlük alanın yeni hali Diyarbakırların büyük beğenisini topladı." Kurum, "Suzan Suzi" türküsüne konu olan Kırklar Dağı'nın yaşamla buluşturulması için ilk etapta oradaki kaçak binaların yıkıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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