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PKK'nın sözde eğitim kampına bomba yağdı!

PKK'nın sözde eğitim kampına bomba yağdı!

Irak'ın Haftanin bölgesindeki PKK'lı terörist gruba Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan müdahale sonucu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 22:15 - Güncelleme: 25-03-2018 22:15

Irak topraklarında, PKK'nın sözde 'Bektorya eğitim kampı' bölgesinde 4 terörist ve 1 sığınak, İHA ile tespit edilmesi üzerine bölgeye yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Piyade Tugay Komutanlığı 48. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde Irak sınırının 5 kilometre içerisinde Haftanin bölgesindeki sözde Bektorya eğitim kampı mevkisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir sığınakta 4 PKK'lı terörist tespit edildi.

Topçu atışı ile desteklenen operasyon sonucunda bölgeye sevk edilen SİHA ile sığınak içinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Mart 2018 22:31 kamplarınıda mezarlarınıda

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