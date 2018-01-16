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PKK'nın sözde bölge komutanı Bursa'da böyle yakalandı

PKK'nın sözde bölge komutanı Bursa'da böyle yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı 'Sefkan' kod adlı Reşat Karabalık, Bursa'da yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 10:09 - Güncelleme: 16-01-2018 10:09

Terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı Bursa'da yakalandı. Harmancık ilçesinde kontrol noktasında arama yapan polis ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI: İhtara uymayan otomobille kaçmaya başlayan zanlı, bir süre devam eden kovalamacanın ardından yakalandı. Şahsın ibraz ettiği kimliğin başkasına ait olabileceğinden şüphelenen polis, durumu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

SÖZDE VAN ALADAĞLAR BÖLGE KOMUTANI: Terör polisinin yaptığı araştırmada şüphelinin, terör örgütü PKK'nın sözde Van Aladağlar bölge komutanı "Sefkan" kod adlı Reşat Karabalık olduğu belirlendi.

KÜTAHYA'DA YAKINLARININ YANINDA SAKLANIYORDU: Örgüte 2000'li yılların başında katılan Karabalık'ın daha önce PKK'nın Ağrı Tendürek sözde bölge komutanı olduğu bildirildi. Zanlının, bir süredir Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yakınlarının yanında saklandığı öğrenildi. Bursa'daki işlemlerinin ardından Van'a gönderilen Karabalık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • sivas16 16 Ocak 2018 12:19 maalesef bursanın soğanlı, emek, yavuzselim mahallelerini araştırın birçoğu pkk lı, kanıbozuklar artık dağda değil şehirde, polise çok görev düşüyor.

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