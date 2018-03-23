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PKK'nın Sincar oyunu!

PKK'nın Sincar oyunu!

Türkiye'nin Sincar'a müdahalesi gündeme gelince, paniğe kapılan terör örgütü PKK, dünyayı kandırarak operasyona engel olmak için yeni bir oyun tezgahladı. Örgüt, 'Sincar'dan çekiliyoruz' açıklamasını yaptı. Ancak bölgeden gelen bilgilere göre, işin iç yüzü farklı...

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 18:53 - Güncelleme: 23-03-2018 18:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "PKK'nın ikinci Kandil'i" olarak nitelendirilen Sincar'a operasyon sinyali vermesinin ardından, örgüt buradan çekileceğini açıkladı. Ancak bu açıklamanın, Sincar'ı boşaltmaktan ziyade dünya kamuoyunu yanıltma amacını taşıdığı ve bir gerçek.

Çünkü PKK, Sincar'daki varlığını, aynen Suriye'deki YPG gibi YBŞ adı altında "ezidileri koruma" kılıfıyla sürdürüyor. PKK'lıların bir kısmı bölgeden göstermelik olarak çekilse bile, YBŞ "yerel güçler" sıfatıyla bölgede kalmaya devam edecek.

AMAÇ, TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİNE ENGEL OLMAK

Dolayısıyla PKK'nın bu açıklamayı, Türkiye'nin Afrin'e müdahale ettiği gibi Sincar'a da müdahale etmesini engellemek ve yabancı kamuoyu baskısı oluşturmak için yaptığı düşünülüyor.

"PKK ÇEKİLDİ, YBŞ İSE EZİDİLERİ DEAŞ'TAN KORUMAK İÇİN SİNCAR'DA KALDI" DİYECEKLER

Plana göre teröristler, yabancı basına birkaç kare fotoğraf ve demeç verecek, PKK'nın Sincar'da varlığının kalmadığı, YBŞ'nin de, kendilerini DEAŞ'tan korumaya çalışan Ezidilerden oluşan yerel bir güç olduğu vurgulanacak.

Böylece, Türkiye'nin Sincar'a yönelik müdahalesinin, DEAŞ'ı korumak ve güçlendirmek amacını taşıdığı propagandasını yapacaklar.

YBŞ VE PKK

Daha önce, Kandil'den gelen yüzlerce terörist, önce yerel halktan zorla askere alımlar yaptı, sonra bunlara silahlı eğitim verdi. YBŞ içinde "komutan" seviyesinde PKK'lıları da görevlendirdiler.

PKK, Ezidileri de zorla örgüte aldı ve Karşı çıkan Ezidi liderlerini ya öldürdü, ya da sürgüne gönderdi.

SİNCAR'DAN KAÇAN EZİDİLER TÜRKİYE'DE BARINIYOR

Sincardan kaçan bazı Ezidiler, Halihazırda sığınmacı olarak Türkiye'deki bazı illerde barınmaktadır.

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