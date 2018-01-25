PKK'nın plaket verdiği ABD'liden ilginç Zeytin Dalı yorumu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la arasındaki telefon görüşmesinde, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekti.
Görüşmeyle ilgili ABD tarafının yazılı açıklamasının, görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığı öğrenildi. Görüşmede Trump'ın tırmanan şiddetten kaygıdan söz etmediği ve Türkiye'deki OHAL'e değinmediği bilgisi paylaşıldı.
''DEAŞ'A CAN VERME RİSKİ TAŞIYOR''
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamayı Twitter'dan paylaşan McGurk, operasyonla ilgili şu yorumu yaptı:
"ABD artık yoğun şekilde gerilimi düşürmeye odaklanıyor. Türkiye'yle meşru güvenlik kaygıları doğrultusunda birlikte çalışmaya hazırız, ancak devam eden operasyon yenilginin eşiğine gelen DEAŞ'a can verme riski taşıyor."
PKK'DAN PLAKET ALMIŞTI
Kobani’de McGurk’un, Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü terör örgütü YPG’nin sözcülerinden Polat Can’dan plaket aldığı ortaya çıkmıştı. Daha önce PKK içerisinde yer aldığını gösteren fotoğrafları çıkan Polat Can, kendi sosyal medya hesabında söz konusu fotoğrafları paylaşmıştı.
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