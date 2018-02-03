Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "PKK'nın ne mal olduğunu herkes gördü. PKK Kürt değil, ne olduğu belirsiz, belirli ülkelerin ajanlığını yapıyor." dedi.

Fakıbaba, İzmir'deki temasları kapsamında partisinin Bergama ilçe teşkilatı üyeleriyle bir restoranda bir araya geldi.

Burada konuşan Fakıbaba, Bergama'da AK Parti'nin kazanması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin, insanların üretimlerine katkı sağlama ve refah düzeylerini artırma anlayışına sahip olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, hizmet ettikçe de mutlu olduklarını dile getirdi.

Kırsalda kalkınma olmadan şehirlerde kalkınmanın yakalanamayacağına işaret eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"100 bin lira kredi imkanı çıkaracağız sıfır faizli olacak. Burada Tarım Kredi önemli bir rol oynayacak. Bu 100 bin lira 7 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz olacak. Çok düşük masraflar verilecek. Eskisi gibi 'şehirden tapu getir, 2 tane öğretmen istiyorum' olmayacak. Onun için biz 3 ay pazarlık yaptık, bunu bilmenizi istiyoruz. İnşallah göreceksiniz 1-2 aya kadar bu projelerimiz başlayacak. Biz bu kredilerle düve alacağız size vereceğiz. 80 bin liralık düve alacağız, 20 bin liraya da yem alacağız, size vereceğiz. Hem hayvanı hem yemi Tarım Kredi Kooperatifinden alacaksınız."

400 bin düve dağıtacaklarını, bunları küçük ve orta işletmelere vereceklerini anlatan Fakıbaba, çiftçilerin zarara uğramaması için gerektiği zaman buzağıları da Bakanlığının alacağını hatırlattı.

Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının para kazanmak gibi bir derdinin olmadığını ifade ederek, çiftçilerin mutlu olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

"PKK'NIN NE MAL OLDUĞUNU HERKES GÖRDÜ"

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Her Kürt'ün PKK'lı olarak görülmemesi gerekiyor. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si biz kardeşiz, hep beraber Türkiye'yiz. Bunlar müthiş bir zenginlik. Kürt olmadığım için çok rahat söylüyorum, Kürtler namuslu insanlar, bakın Urfa'da bu kardeşinize defalarca destek vermişlerdir. Kürt ile terör örgütünü karıştırmamız lazım. Kürt ile teröristi ayırt etmemiz lazım, bu bayrak için canını veren benim nice Kürt kardeşlerim var. O bayrağa o kadar düşkün ki benim kadar o bayrak için canını verir. Batıda hep bunu söylüyorum, ne olur benim Güneydoğudan, Doğudan gelen Kürt kardeşlerime iyi davranmanızı istirham ediyorum. PKK'nın ne mal olduğunu herkes gördü. PKK Kürt değil, ne olduğu belirsiz, belirli ülkelerin ajanlığını yapıyor. Şimdi Çanakkale'de şehit vermiş olan bir Kürt ailesine biz bunu nasıl yakıştırabiliriz. Bunlar bizi bölmeye yönelik olaylar."

Fakıbaba, partililerden, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için çok çalışmalarını, kapı kapı dolaşarak insanlara AK Parti'nin hizmetlerini anlatmalarını istedi.

Toplantıya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve partililer katıldı.