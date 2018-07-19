PKK'nın lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu belirlendi.
SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ALIŞVERİŞİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ: Genelkumay Başkanlığı'nın twitter sayfasından yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyine, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekâtında bölücü t erör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: Öte yandan TSK bir açıklama daha yaptı. Terörle mücadele kapsamında TSK'nın sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Kandil ile Şırnak/Uludere ve Siirt/Eruh bölgelerine 17-18-19 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam dokuz silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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