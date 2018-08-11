  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

PKK'nın kritik ismi İstanbul'da yakalandı

PKK'nın kritik ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, KCK/TM adına sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü A.E. ile birlikte 9 örgüt üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hakkında kayıp başvurusu yapılan bir kişinin de bulunduğu bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-08-2018 13:18 - Güncelleme: 11-08-2018 13:18

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kayıp başvurusu yapılan M.M.D'nin PKK'nın kırsal alan kamplarına gitmek için İstanbul'da gizlendiğini belirledi. Yapılan operasyonda M.M.D. gözaltına alındı.

M.M.D'nin yakalandığı operasyonun devamında yapılan çalışmalarda, PKK/KCK'nın bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına eylemleri organize eden KCK/TM'nin sözde yargılama birimi olan Barış ve Adalet Komisyonu İl Sözcüsü A.E. tespit edildi. Örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren ve A.E'ye yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen örgüt üyesi 6 kişi daha belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından A.E'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. M.C. adlı örgüt üyesinin evinde yakalanan A.K'nın da örgüt adına faaliyet yürüttüğü saptandı. Gözaltına alınan 9 kişi Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN PKK'nın kritik ismi İstanbul'da yakalandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 11 Ağustos 2018 13:27 İşte bu önemli !..Hukukun üstünlüğü ve güvenliği var!..Yabancılar gelsin yatırım yapsın!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro