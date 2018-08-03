PKK'nın korkunç yöntemi! Bir arabaya koyup götürüyorlar

BEBEK katili PKK bir yandan da çocukları kaçırıp zorla silahlı eğitim vererek terörist olarak mehmetçiğin karşısına çıkarıyor. İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları silah altına alıp savaştırmaya devam ettiğini, bu süre içerisinde aileleriyle iletişim kurmalarına dahi izin vermediğini bildirdi. Çocukları zorla silah altına alınıp terörist yapılan aileler, kanlı örgütün kirli yüzünü ve korkunç yöntemlerini bir kez daha ifşa ettiler.