PKK'nın korkunç yöntemi! Bir arabaya koyup götürüyorlar

BEBEK katili PKK bir yandan da çocukları kaçırıp zorla silahlı eğitim vererek terörist olarak mehmetçiğin karşısına çıkarıyor. İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları silah altına alıp savaştırmaya devam ettiğini, bu süre içerisinde aileleriyle iletişim kurmalarına dahi izin vermediğini bildirdi. Çocukları zorla silah altına alınıp terörist yapılan aileler, kanlı örgütün kirli yüzünü ve korkunç yöntemlerini bir kez daha ifşa ettiler.
İnsan Hakları Gözlemevinin yayımladığı raporda, Birleşmiş Milletlerden elde edilen verilere göre, YPG/PKK'nın geçen yıl safına kattığı çocuk sayısında ciddi artış olduğu belirtildi. Raporda, "Silahlı grup, bir kısmı aileleri kontrolünde kamplarda yaşayanlar dahil, çocukları saflarına katmayı derhal durdurmalı." ifadesi kullanılarak, 18 yaşından küçükleri silah altına almanın uluslararası hukukça yasaklandığı, 15 yaşından küçük çocukların bu uygulamaya tabi tutulmasının ise savaş suçu olduğu vurgulandı.
Örgütün işgalindeki kamplardan çocukları ailelerinin haberi dahi olmadan kaçırdığı, akıbetleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını engellediği kaydedildi.
"ABD, desteklediği örgüte çocuk askerleri kullanmayı bırakması için baskı uygulamalı." ifadesinin kullanıldığı raporda, çocukları kaçırılan ailelerle yapılan röportajlara da yer verildi.
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