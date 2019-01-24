PKK'nın kirli yüzü! Camiyi bakın nasıl kullanmışlar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice ilçesi güneyi dağlık ve kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği 'Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46' özel birlik operasyonu, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlandı. Teröristlerin kirli emellerine camiyi nasıl alet ettikleri de bir kez daha gözler önüne serildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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