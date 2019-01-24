PKK'nın kirli yüzü! Camiyi bakın nasıl kullanmışlar

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün caminin yanına yaptığı ilk yardım sığınağı güvenlik güçlerince imha edildi.

PKK'nın kirli yüzü! Camiyi bakın nasıl kullanmışlar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice ilçesi güneyi dağlık ve kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği 'Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46' özel birlik operasyonu, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlandı. Teröristlerin kirli emellerine camiyi nasıl alet ettikleri de bir kez daha gözler önüne serildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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PKK'nın kirli yüzü! Camiyi bakın nasıl kullanmışlar

"Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla kullanılan 1 adet kış sığınağı ile Çavundur Köyü içerisindeki kullanılmayan cami binası duvarına bitişik vaziyette, girişi tahta ve halıfleks ile kaplı, 1 adet sığınak tipi oda tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir.

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PKK'nın kirli yüzü! Camiyi bakın nasıl kullanmışlar

Kış sığınağında toprağa gömülü 2 adet ilk yardım çantası içerisinde 1 adet şişme atel seti, 13 adet küçük şırınga, 9 adet büyük şırınga, 4 adet oksijenli su, 3 adet tentürdiyot, 12 adet sargı bezi, 1 adet serum, 3 adet pamuk, 3 adet ilk yardım kiti, 1 adet yara temizleyici sprey, 2 adet boyunluk, 3 adet manuel ambu set, 5 adet yara kapatıcı örtü, 3 adet entibasyon tüpü, 2 adet serum seti, 1 adet astım ilacı, 2 adet alüminyum folyo ele geçirildi.

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PKK'nın kirli yüzü! Camiyi bakın nasıl kullanmışlar

Delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınıp, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 5 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 45 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmıştır"

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