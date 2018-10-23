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PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İsveç sorumlularından H.B, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalandı. H.B'nin Türkiye'ye terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere geldiği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 21:37 - Güncelleme: 23-10-2018 21:37

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü  PKK'nın İsveç'teki sözde sorumlularından biri olduğu değerlendirilen H.B,  gözaltına alındı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı  ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak çalışmada, H.B'nin (46)  İsveç'te faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK'nın müzahir oluşumlarında  yönetici pozisyonda bulunduğu tespit edildi.

H.B'nin Türkiye'ye terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı bazı gizli  görüşmeler yapmak üzere geldiği ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla  birlikte İsveç'e gideceği bilgisi üzerine, merkez Kayapınar ilçesinde operasyon  düzenlendi.

Operasyonda, H.B. yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI ÖCALAN'IN RESMİNİN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

İsveç'te düzenlenen terör örgütüne müzahir toplantı ve gösterileri  organize ederek eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen H.B'nin, terör örgütü  elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

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  • Misafir 23 Ekim 2018 22:26 AİHM, ‘SARAY’IN MALİYETİNİ AÇIKLAMAYAN TÜRKİYE’DEN SAVUNMA İSTEDİ

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