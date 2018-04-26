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PKK'nın işkencecisi yakalandı! 8 kişinin işkence görüntüleri çıktı..

PKK'nın işkencecisi yakalandı! 8 kişinin işkence görüntüleri çıktı..

TERÖR örgütü PKK'nın 'işkencecisi' olduğu iddia edilen U.Y, askerden döndükten sonra yakalandı. U.Y'nin telefonundan 8 kişiye yapılan işkencenin görüntüleri çıktı... İşkenceci U.Y. tutuklandı...

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 12:43 - Güncelleme: 26-04-2018 12:43

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen bir istihbari bilgi üzerine başlatılan operasyon sonucu şüpheliler M.O ile U.Y. gözaltına alındı. Zanlılardan U.Y.'nin telefonunda yapılan incelemede 8 ayrı kişiye yapılan işkencenin görüntüleri çıktı. PKK'nın 'cezalandırıcı'sı olduğu belirlenen U.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.Y.'nin kısa süre önce askerliğini yaparak döndüğü ortala çıktı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI... Hürriyet'in haberine göre, savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında ise gelen istihbaratın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Savcılık sevk yazısında şüphelilerde U.Y’nin PKK terör örgütü adına faaliyet gösterdiğini belirtti. Şüphelinin cep telefonundan 05 Temmuz 2015 tarihine ait video kaydı çıktığı belirtilen sevk yazısında, “Toplamda 8 şahsın yoğun olarak darp edilerek terör örgütü adına cezalandırma/yargılama eyleminin kayda alındığı” ifadeleri kullanıldı.

“CEZALANDIRMA" ADI ALTINDA... Şüpheli U.Y’nin videoyu çeken kişi olduğu anlatılan sevk yazısında, “Buradaki amacının diğer uyuşturucu satıcılarına gözdağı vermek ve terör örgüt içerisinde faaliyet gösteren diğer şahıslara bu eylem ile ilgili bilgilendirme yapmak” denildi. Şüphelinin yakalanacağını anlayınca deşifre olmamak için videoyu sildiği anlatılan sevk yazısında, “PKK/KCK silahlı terör örgütü adına cezalandırma adı altında örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir” denildi.

'ASKERDEN YENİ GELDİ'... Şüphelilerin avukatı ise hakimlik sorgusunda şüpheli U.Y’nin askerden yeni geldiğini, terör örgütü üyesi olsa askerlik görevini de yapmayacağını söyledi. U.Y’nin olayla ilgisinin olmadığını söyleyen avukat her iki şüphelinin de serbest bırakılmasını talep etti. Yapılan sorgulamanın ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheliler M.Ö ve U.Y’nun  “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Aynı teknikleri üzerinde uygulamalı 26 Nisan 2018 13:09 Sapık pkk lılardan biri olarak uyguladığı tüm işkence yöntemleri üzerinde uygulanmadan gebermesine müsaade edilmemeli.

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