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PKK'nın iki önemli ismi İstanbul'da yakalandı!

PKK'nın iki önemli ismi İstanbul'da yakalandı!

İstanbul'da PKK'nın eylemlerini organize eden S.Ç. adlı kadın ile Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek örgüte eleman kazandıran ve lojistik destek sağlayan F.Y. adlı kadın yakalandı. PKK'nın İstanbul'daki 2 kilit ismine yardım ve yataklık eden 6 kişi de gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 11:18 - Güncelleme: 04-08-2018 11:18

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın İstanbul'daki eylemlerini organize eden S.Ç. adlı kadının ismine ulaştı. Yapılan çalışmada S.Ç'ye İstanbul'da gizlenme ve ihtiyaçlarının giderilmesinde 2 kişinin yardımcı olduğu belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri geçtiğimiz geçtiğimiz Salı günü harekete geçti. Operasyonda S.Ç ile kendisine yardım eden F.Ö ve H.B gözaltına alındı.

Operasyonun ardından devam eden çalışmada, gözaltına alınan kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen J.Ö. ile Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek kırsal alana eleman ve lojistik aktarım yapan F.Y. adlı kadın tespit edildi. J.Ö. ve F.Y. gözaltına alındı. F.Y'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma" suçlarından arandığı ortaya çıktı. F.Y ve S.Ç'nin İstanbul'da gizlenmelerine yardımcı oldukları belirlenen B.Ö, H.Ö ve T.Ö. de yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, F.Y, T.Ö ve F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

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