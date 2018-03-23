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PKK'nın hain planına bakın Hakkari ve Şırnak'a 2 bin terörist...

PKK'nın hain planına bakın Hakkari ve Şırnak'a 2 bin terörist...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) 20 Ocak’ta Afrin harekâtını başlatmasıyla birlikte psikolojik yıkım yaşayan terör örgütü PKK’nın, Kandil ve çevresindeki 17 kampta bulunan teröristleri parça parça Hakkâri ve Şırnak kırsalına sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 09:32 - Güncelleme: 23-03-2018 09:32

Afrin’de yenilen PKK’nın, Irak’ta Kandil ve Sincar’daki 17 kampta olan üst düzey yöneticiler ile 2 bin teröristi Şemdinli ve Çukurca’ya sızdırma girişimine dair istihbaratla, TSK harekete geçti, Kandil-Sincar-Suriye hattındaki geçişlere karşı Sincar harekâtı öne alındı.

Bölgedeki yerel istihbarat ağından gelen bilgiler de örgütün oldukça ciddi silahları bu sınır hattına yığma hazırlığı içinde olduğunu gösterdi. Bölge 12 askeri üssümüzün arka cephesi konumunda olduğu için acil önlem alınması gerekiyordu.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre TSK, sınırımızın 7 kilometre ilerisinden Kandil-Sincar- Suriye hattına uzanan lojistik geçişleri önlemek üzere, mayıs sonu-haziran başında Irak-Suriye sınır hattındaki Sincar bölgesine düzenleyeceği operasyonları öne çekti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE IRAK’TA DA DARBE: Örgütün Kandil ile lojistiğini sağlayan kamplara ‘önleyici müdahale konsepti çerçevesinde’ operasyon düzenlendi. Teröristlerinin “Girilemez” dediği yerlere girilen harekât, 11 Mart’ta başladı. Sözde bahar atılımı yapacağını, Afrin’in intikamını Şemdinli’de alacağını iddia eden terör örgütüne, bu sefer Irak’ta büyük darbe vuruldu.

2 BİN 100 TERÖRİSTİ SIZDIRACAKLARDI

Kandil ve Sincar bölgesindeki 17 kamptan Şemdinli ve Çukurca bölgelerine saldırı yapmak için 22 Ocak’tan bu yana 2 bin 100 teröristi kaydırmak üzere harekete geçen örgütün 11 üst düzey yöneticisinin ise TSK’nın operasyonuyla Hakurk’un gerisine çekildiği öğrenildi.

9 ÖNEMLİ KRİTİK ÜS NOKTASI BELİRLENDİ

Yatay düzlemde yer yer 12 ilâ 16 kilometre derinliğe giren TSK, sınırımızın yanı başında 2 büyük kamp ve 9 önemli kritik üst geçiş noktası belirledi. Bu kamplardan 2’si, örgütün Türkiye’ye geçişinde yoğun kullandığı kamplar durumundaydı. PKK’lı teröristlerin yoğunlaştığı Hakurk ve Kani Reş kamplarının yanı sıra 9 üs bölgesinde yoğunlaşan operasyonlarda dün 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 12 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55’e ulaştı. Operasyonla, Sincar’dan Kandil’e uzanan PKK’nın lojistik hattı tamamen devre dışı bırakılacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 23 Mart 2018 10:27 girdikleri yerin namusunu kirleten pkk yı içine sokmayı hazmediyorsa hakkari ve şırnaklılar bu zamana kadar hazmetmişlerdi demekki herşey dümdüz

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